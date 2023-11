Alan Wake 2 meglio su PS5 o Xbox Series X? Il video di Digital Foundry fa chiarezza

Arriva una nuova analisi video da parte di Digital Foundry su Alan Wake 2, questa volta dedicata alle versioni Xbox Series X e Series S e i risultati sono notevole, con il gioco che si dimostra impressionante sulle piattaforme Microsoft, con buoni risultati anche sulla console minore e performance sulla maggiore che risultano migliori di PS5.

La dichiarazione netta di Digital Foundry è che quella Xbox Series X sia la versione migliore per giocare Alan Wake 2 su console, grazie a prestazioni superiori in entrambe le modalità, sia in Qualità che in Performance, ma in tutto questo risulta positiva anche l'esperienza di gioco su Xbox Series S, nonostante si tratti di un gioco estremamente impegnativo per gli hardware.

In generale, viene ribadita la differenza tra modalità Qualità e Performance: la prima blocca il frame-rate a 30 fps incrementando una serie di parametri grafici che risultano di più alto livello, a partire dalla risoluzione.

In modalità Performance abbiamo invece i 60 fps ma a costo di varie riduzioni come qualità e quantità di dettagli, texture filtering, luce volumetrica e altro.

La risoluzione misurata è praticamente la stessa tra PS5 e Xbox Series X, ovvero 1270p in upscale a 2160p con FSR2 nella modalità Qualità e 847p in upscale a 1440p con FSR2 nella modalità Performance, ma cambiano sostanzialmente le prestazioni.

In modalità Performance, Digital Foundry ha rilevato che Xbox Series X mantiene i 60 fps in maniera praticamente stabile, con occasioni cali, laddove PS5 si manteneva in alcune aree intorno ai 50 fps, presentando una minore stabilità rispetto al target.

Anche in modalità Qualità, Xbox Series X si mantiene stabilmente sui 30 fps, mentre PS5 mostrava cali frequenti verso i 20, pur rimanendo spesso sul target. I tempi di caricamento si dimostrano circa 2 secondi più bassi, in media, su PS5.