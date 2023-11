Steam Deck OLED: Valve ha adottato delle grosse restrizioni per limitare il bagarinaggio

Valve non vuole che le edizioni limitate di Steam Deck OLED finiscano nelle mani dei bagarini. Per questo ha messo delle grosse restrizioni al loro acquisto, che dovrebbero quantomeno ridurre il problema.

Le restrizioni sono state annunciate con un post su X, dove viene spiegato:

Per acquistare una Steam Deck OLED Limited Edition:

Dovete essere negli Stati Uniti o in Canada.

Il vostro account deve essere in buone condizioni.

Il vostro account deve aver fatto un acquisto su Steam prima di novembre 2023.

Ogni account può acquistare una sola unità.

Valve ha anche spiegato che il modello in edizione limitata viene considerato un esperimento, che però potrebbe ripetersi in futuro: "Siamo speranzosi che le persone siano entusiaste di questo lancio, e se vedremo una alta domanda, avremo la fiducia necessaria per realizzare altre colorazioni in futuro."