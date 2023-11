The Last of Us Parte 2 Remastered: nuovi dettagli sui 'livelli perduti' aggiunti su PS5

Emergono ulteriori dettagli su The Last of Us 2 Remastered, in particolare per quanto riguarda i "livelli perduti", che sono tra i nuovi contenuti inediti aggiunti a questa nuova versione per PS5 del gioco Naughty Dog.

I "Lost Levels" sono appunto alcuni frammenti di gioco che non erano stati introdotti nella versione finale di The Last of Us 2, nonostante avessero iniziato la loro fase di sviluppo. Scartati poi nella revisione definitiva, sono stati completati e recuperati per questa nuova edizione, rappresentando degli elementi molto interessanti anche per chi conosce già bene la versione standard.

Attraverso la pagina ufficiale del gioco sul sito PlayStation, dunque una fonte che possiamo considerare indubbiamente affidabile, sono emerse alcune nuove informazioni al riguardo, sebbene rimangano ancora decisamente vaghe.