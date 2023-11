The Witcher, Sapkowski dice che gli autori della serie Netflix non lo ascoltavano

Pur confermando le sue impressioni positive in merito al set, l'autore ha detto che Netflix non ha mai preso in considerazione nessuno dei suoi commenti. "Forse ho dato loro qualche idea, ma non mi hanno mai ascoltato ", ha detto, pur in maniera ironica, mentre si trovava all'evento.

Come forse ricorderete, qualche tempo fa il producer della serie di The Witcher ha difeso le semplificazioni apportate alla trama rispetto proprio ai romanzi di Sapkowski, a suo dire necessarie perché il pubblico potesse comprendere al meglio le vicende dei personaggi.

Andrzej Sapkowski ha rivelato durante la Vienna Comic Con che gli autori della serie televisiva di The Witcher su Netflix non lo ascoltavano , e che per lui guardare lo show è sempre stata un'esperienza "strana".

La distanza fra parole e immagini

Henry Cavill nei panni di Geralt per la serie The Witcher

Torniamo a quanto riferito da Sapkowski in merito alle sensazioni di fronte alla serie televisiva di The Witcher. "La mia materia prima quando lavoro sono solo le parole, non descrivo immagini", ha spiegato lo scrittore.

"Uso le parole perché so che il mio lettore vedrà nel libro solo quelle, non le immagini. Per questo devo fare in modo che sia il lettore a immaginare, non il contrario... quindi ogni adattamento visivo è semplicemente strano per me", ha spiegato.