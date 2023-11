EA Sports FC 24: Allegri si esibisce in skill con giacca e cravatta in un presunto bug

Un presunto bug sta spopolando in rete per quanto riguarda EA Sports FC 24 e in particolare Massimiliano Allegri, che a quanto pare nel gioco EA è tornato in campo esibendosi in varie skill, pur rimanendo rigorosamente in giacca e cravatta.

Nel video riportato qui sotto possiamo vedere il curioso caso in azione, non tratto dal gameplay vero e proprio ma in un momento di selezione con la schermata home occupata dal suddetto allenatore nelle vesti di calciatore.

D'altra parte, la cosa non è priva di un fondo di sensatezza, considerando che Allegri è stato anche centrocampista prima di avviare la carriera da allenatore.

Tuttavia, nel video le sue fattezze sono quelle attuali, e il vestito indossato oltretutto è l'elegante completo con giacca e cravatta con il quale solitamente si presenta nelle scene d'intermezzo di EA Sports FC 24.