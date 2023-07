Nothing Phone (2) è ufficiale: caratteristiche, prezzo e trailer per il nuovo smartphone

Fra le peculiarità di Nothing Phone (2) spicca l' interfaccia Glyph sul retro, che consente agli utenti di accedere a una serie di informazioni chiave in maniera immediata, mentre il sistema operativo Nothing OS 2.0 è stato rinnovato al fine di ridurre le distrazioni e offrire un'esperienza d'uso veloce e fluida.

Nothing Phone (2) è stato presentato ufficialmente nella giornata di oggi: si tratta del nuovo smartphone prodotto da Nothing, dotato di caratteristiche particolarmente interessanti. Il prezzo ? Si parte da 679€ per il modello nero dotato di 8+128 GB di memoria.

Le novità di Nothing Phone (2)

"Con Phone (2), offriamo funzionalità di prim'ordine incoraggiando al contempo un utilizzo più intenzionale dello smartphone attraverso l'innovazione del design hardware e software", ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. "Lo smartphone è uno strumento fondamentale nella nostra vita, ma è diventato sempre più una forza distraente, rendendoci meno presenti e meno creativi."

Nothing ha affinato il design di Phone (2) con una cura scrupolosa per ogni aspetto, creando una versione più elegante del suo smartphone di debutto, Phone (1). Phone (2) esibisce un aspetto più armonioso e bilanciato, frutto di un processo di design che tiene conto delle forme, dei colori, della disposizione e della consistenza di ogni elemento. In più, il dispositivo offre una presa più confortevole con un telaio centrale più sottile di 1 mm e un retro in vetro morbido.

Punto di forza del design degli smartphone Nothing, l'interfaccia Glyph è stata pensata per stimolare gli utenti a vivere più intensamente la loro realtà quotidiana minimizzando le interazioni sullo schermo. Con essa, gli utenti possono associare sequenze di luci e suoni personalizzate a contatti e notifiche, per ricevere informazioni essenziali. Offre funzioni aggiuntive come un indicatore del livello di batteria e una torcia, tra le altre.

Nothing ha potenziato la sua distintiva interfaccia Glyph su Phone (2) incrementando il numero di segmenti LED per permettere una maggiore personalizzazione e funzionalità. Ora può agire da conto alla rovescia visivo e monitor dei progressi per i servizi di trasporto o di consegna, mentre le Notifiche fondamentali del Glyph assicurano agli utenti di non perdere ciò che è più importante per loro. Quando si riceve una notifica da contatti o app selezionate, il segmento LED in alto a destra rimane acceso fino a quando non viene gestito.

Nothing OS 2.0 è un sistema operativo che mira a minimizzare le distrazioni e a promuovere l'uso consapevole dello smartphone, offrendo un'interfaccia utente semplice e reattiva basata sull'utilità, in linea con l'estetica del design di Nothing. Gli utenti possono navigare sul proprio dispositivo con maggiore intenzionalità grazie al nuovo layout in bianco e nero e all'opzione di eliminare le etichette delle app, che riducono gli stimoli visivi progettati per catturare l'attenzione.

Nothing ha ripensato la funzionalità della schermata principale e di quella di blocco con i widget, che permettono agli utenti di accedere alle funzioni principali senza dover aprire le app. Nothing OS 2.0 permette anche agli utenti di personalizzare il design della griglia, le dimensioni dei widget e i temi dei colori, aggiungendo nuovi layout di cartelle e copertine illustrate. Nothing si impegna a fornire un'interfaccia utente veloce e fluida, migliorando il suo software e rendendo l'apertura delle app su Phone (2) fino a due volte più rapida rispetto a Phone (1), affinando oltre 500 transizioni e animazioni.

Phone (2) offre la migliore esperienza fotografica su smartphone di Nothing fino ad ora, con una fotocamera frontale da 32 MP e un sistema di doppia fotocamera posteriore che ha due sensori avanzati da 50 MP, con un sensore principale aggiornato al Sony IMX890. Grazie a un potente Image Signal Processor (ISP) a 18 bit, Phone (2) processa i dati della fotocamera con una velocità 4.000 volte superiore a quella del suo predecessore, Phone (1). Questo permette a Phone (2) di utilizzare algoritmi di ultima generazione, raggiungendo livelli di accuratezza sorprendenti sia per le foto che per i video.

Con una maggiore raccolta di dati, la funzione Advanced HDR cattura otto immagini con differenti gradi di esposizione nel formato RAW del sensore. Questo permette di mantenere una grande quantità di dettagli in ogni immagine, per poi combinarle in un'immagine finale che riproduce il risultato più veritiero. Per arricchire ulteriormente l'esperienza della fotocamera, Motion Capture 2.0, una sofisticata tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, facilita il riconoscimento in tempo reale dei soggetti in movimento e assicura una messa a fuoco nitida su tutti gli elementi essenziali.

Phone (2) aumenta le possibilità di registrazione video con una straordinaria risoluzione 4K a 60 fps sulla fotocamera posteriore principale. L'esperienza è resa ancora migliore dalla modalità Azione, che garantisce riprese continue anche in movimento. Con EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine) e OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) integrati, gli utenti possono ottenere risultati perfettamente fluidi. Inoltre, la fotocamera frontale permette una coinvolgente registrazione automatica in 1080P immersivo a 60 fps.

Phone (2) offre un'esperienza totalmente superiore. Dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e di una batteria da 4700 mAH, Phone (2) offre prestazioni veloci e una durata della batteria prolungata per supportare gli utenti nella vita quotidiana. Gli utenti possono ricaricare rapidamente e senza fili, raggiungendo il 50% di potenza in poco più di 20 minuti di ricarica rapida via cavo.

Con il suo schermo OLED LTPO da 6,7 pollici senza bordi, Phone (2) è lo smartphone Nothing con il display più avanzato. Il suo schermo si adatta alla frequenza di aggiornamento da 120 hz a 1z per ottimizzare il consumo di energia e le performance, preservando la batteria.

Nothing ha raggiunto con Phone (2) e Nothing's il culmine delle sue azioni per la sostenibilità. Pur avendo funzionalità e componenti più sofisticati del modello precedente, Phone (2) riduce di 5 kg le emissioni di CO2, dimostrando il costante impegno di Nothing per la sostenibilità nel tempo. Questo risultato è stato possibile grazie a queste iniziative principali:

Alluminio riciclato al 100% per il telaio centrale, i pulsanti e la punta del vassoio della SIM.

Materiali riciclati e biobased per l'80% delle parti in plastica.

Stagno riciclato al 100% per 9 circuiti stampati.

Rame riciclato al 100% per la scheda madre.

Acciaio riciclato per oltre il 90% delle 28 parti stampate in acciaio.

Nessun scarto dell'assemblaggio finisce in discarica.

Energia rinnovabile al 100% nell'impianto di assemblaggio finale e nell'impianto di produzione dell'alluminio riciclato.

Confezione ecologica certificata FSC MIX (The Forest Stewardship Council) con più del 60% di fibra riciclata.

Nothing Phone (2) potrà essere prenotato a partire dalle 00.00 del 17 luglio e sarà disponibile ufficialmente in Italia dal 21 luglio in due colorazioni, bianco e grigio scuro, con i seguenti prezzi: