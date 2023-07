Blue Beetle, secondo trailer per il film DC con Xolo Mariduena

Si tratta infatti di uno scarabeo alieno , un dispositivo dotato di una tecnologia così avanzata da consentire a chi lo controlla di ottenere un'armatura in grado di volare e di ricombinarsi per creare virtualmente qualsiasi arma.

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale di Blue Beetle , il film DC con Xolo Mariduena, la star di Cobra Kai, che veste in questo caso i panni di Jaime Reyes, un ragazzo che entra per caso in possesso di un oggetto straordinariamente potente.

Vecchio o nuovo DC Universe?

Come saprete, l'arrivo di James Gunn a capo dei DC Studios ha rivoluzionato i progetti in cantiere e soprattutto le produzioni future dedicate agli eroi di casa DC, e in quest'ottica non è chiaro se Blue Beetle rientri o meno nella visione del regista, sebbene le dichiarazioni fatte finora dicano di sì.

Teoricamente, infatti, la partenza del nuovo DC Universe coinciderà con l'uscita di Superman: Legacy con David Corenswet e Rachel Brosnahan nei panni d Clark Kent e Lois Lane, pellicola che peraltro verrà diretta dallo stesso Gunn.