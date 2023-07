Phil Spencer ha scritto un messaggio ai dipendenti Microsoft dopo la vittoria di oggi

"Le prove hanno dimostrato che l'accordo è positivo per il settore e che le affermazioni della FTC sul passaggio da una console all'altra, sui servizi di abbonamento a più giochi e sul cloud non riflettono la realtà del mercato videoludico."

Ora la palla passa al Regno Unito

Phil Spencer

"Dopo la decisione di oggi, la nostra attenzione si sposta sul Regno Unito. Come forse saprete, qualche mese fa l'autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha raccomandato di vietare l'operazione. Non siamo d'accordo con le preoccupazioni della CMA e abbiamo impugnato la sua decisione in appello."

"Allo stesso tempo, però, stiamo valutando come modificare la transazione per rispondere alle preoccupazioni della CMA in modo che quest'ultima ritenga accettabile", si legge ancora nel messaggio, che cita il comunicato rilasciato dalla CMA.

"Al fine di dare priorità al lavoro sulle potenziali opzioni, Microsoft e Activision hanno concordato con la CMA che sospendere l'appello ora sarebbe nell'interesse pubblico, e sia noi che la CMA abbiamo presentato una richiesta congiunta al Competition Appeal Tribunal in tal senso."

"Fin dall'inizio, il Gaming Leadership Team e io abbiamo creduto che questa acquisizione avrebbe portato benefici significativi ai giocatori e all'industria videoludica. Da quando abbiamo annunciato le nostre intenzioni, abbiamo dimostrato con i fatti il nostro impegno a portare più giochi a più persone su più dispositivi."

"Questo include numerosi accordi firmati per rendere i giochi di Activision Blizzard, i giochi first party di Xbox e Game Pass disponibili per un numero maggiore di utenti rispetto ad oggi. Sono orgoglioso dei nostri sforzi per ampliare l'accesso e la scelta dei giocatori durante tutto il processo. L'accordo è già stato autorizzato in 38 paesi e continueremo a lavorare per una risoluzione tempestiva in altre giurisdizioni."

"Grazie a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e la loro dedizione a sostegno della nostra acquisizione. Abbiamo intrapreso questa operazione con una visione chiara per andare incontro ai giocatori ovunque si trovino, e con la decisione odierna della Corte siamo riusciti a compiere un importante passo in avanti per realizzare questa visione."