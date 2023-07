Silent Hill: Ascension, un video dietro le quinte per la serie interattiva Konami

Annunciata lo scorso ottobre, Silent Hill: Ascension rientra fra i progetti attualmente in cantiere legati appunto all'iconico franchise Konami, e farà il proprio debutto entro la fine dell'anno, sebbene non siano ancora noti i dettagli.

Silent Hill: Ascension , la serie interattiva basata sulla saga horror di Konami, è protagonista di un interessante video dietro le quinte in cui gli autori dello show parlano della sua realizzazione e delle sfide che è stato necessario affrontare.

Show interattivo?

Come viene spiegato nel video da Stephan Bugaj, chief creative officer di Genvid, le serie interattive rappresentano per molti versi il futuro della televisione, come conferma anche il successo di Black Mirror: Bandersnatch su Netflix.

Durante ogni episodio, o in un intervallo di tempo ben definito che può andare da un giorno a una settimana, gli spettatori potranno decidere cosa accadrà e la maggioranza dei voti determinerà il corso degli eventi all'interno dello show, creando il suo canon.

Nel caso di Silent Hill: Ascension gli autori hanno detto di aver prestato particolare attenzione ai traumi psicologici e non vissuti dai personaggi all'interno di un luogo certamente non idilliaco come Silent Hill.