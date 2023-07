Prime Day 2023, Smart TV LG OLED Serie C2 al prezzo minimo storico su Amazon

Il Prime Day 2023 è arrivato e dunque è possibile trovare tantissime offerte allettanti su Amazon Italia. Se siete in cerca di un nuovo Smart TV perfetto sia per la visione di contenuti che per giocare, potrebbe interessarvi l'offerta in corso per gli LG OLED Serie C2 da 65", 55" e 48", attualmente disponibili al prezzo rispettivamente di 1.499 euro, 1.099 euro e 929 euro. Potrete trovare i prodotti cliccando sui box sottostanti.

Lo sconto segnalato per gli abbonati a Prime è di 300 euro per il 65", di 200 euro per il 55" e di 170 euro per il 48". Il prezzo consigliato è rispettivamente di 2.999 euro, 2.099 euro e di 1.699 euro. In tutti e tre i casi quello proposto durante il Prime Day 2023 è il prezzo minimo storico della piattaforma. Tutti e tre i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.it.

Gli Smart TV OLED Serie C2 propongono schermi OLED con pixel auto-illuminanti. I gamer saranno interessati al fatto che questa Smart TV propone quattro porte HDMI 2.1 per giocare in 4K e 120 FPS con VRR e Dolby Vision. Supporta poi Dolby Vision IQ con Precision Detail e Dolby Atmos. Ovviamente è compatibile con tutte le migliori app per il video streaming come Netflix, NOW, Prime Video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV e non solo.