Silent Hill Ascension, la chat censura 'Kojima', ma non parolacce e bestemmie, disattivata

Silent Hill Ascension non è partito proprio benissimo e più passano le ore, più si segnalano dei nuovi problemi. Uno dei più grossi riguarda l'algoritmo di moderazione della chat integrata, che a quanto pare non consente di scrivere la parola Kojima, probabilmente per via della rottura tra il lui e Konami, ma non censura parolacce e bestemmie varie. Alcune in realtà sì, ma la rilevazione è così blanda che superarla è un vero e proprio scherzo. La moderazione umana di suo pare molto scarsa o addirittura inesistente.

Naturalmente quando gli utenti lo hanno scoperto si sono automoderati, inondando la chat di qualsiasi parola offensiva conosciuta dal genere umano, volta a sottolineare lo scarso gradimento per l'opera (che di suo non sembra essere proprio un granché, come abbiamo scritto nel nostro speciale dedicato).