La mod per il doppiaggio italiano di Silent Hill 2 Remake si aggiorna e aumenta le fasi di gioco doppiate

La mod per il doppiaggio di Silent Hill 2 Remake in italiano di DoppioGioco Team e Dubbin'Games è stata aggiornata ancora una volta.

I dettagli sul doppiaggio italiano di Silent Hill 2 Remake

Ricordiamo che nel novembre 2024 era stata pubblicata la "Tech-Demo" per il doppiaggio di Silent Hill 2 Remake in italiano, che includeva la prima ora del gioco.

Ora, è disponibile una versione estesa del contenuto che va a coprire le prime 4/5 ore di Silent Hill 2 Remake. Ricordiamo anche che "Voci nella Nebbia" è il nome del progetto comune di "DoppioGioco Team" fondato da Gioele Stella e "Dubbin'Games", fondato da Valerio Mammolotti.

Viene descritto come un progetto nato con "l'intento di creare e diffondere, per la prima volta, un doppiaggio e un adattamento in lingua italiana per la saga di Silent Hill." Il team è composto da "direttori di doppiaggio, attori, doppiatori, tecnici del suono, sound designer, traduttori, adattatori, dialoghisti, modder, grafici, esperti di VFX ed ogni altra maestranza che occorre per realizzare un lavoro di qualità professionale."

Il team precisa che in questa versione non sono ancora stati doppiati i versi di James e che questa componente arriverà solo nella versione definitiva della mod. Questa versione "in fase di sviluppo" del doppiaggio è pensata per permettere agli appassionati di vedere i progressi fatti dal team.

Su NexusMod trovate tutti i dettagli su come installare la mod per il doppiaggio italiano di Silent Hill 2.