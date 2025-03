I Hate This Place è il nuovo gioco pubblicato dagli autori del remake di Silent Hill 2

Broken Mirror Games e Skybound Entertainment hanno annunciato I Hate This Place , un nuovo survival horror open-world previsto per il quarto trimestre del 2025, sviluppato da Rock Square Thunder. Broken Mirror Games è una nuova etichetta dedicata ai giochi horror, che agisce sotto l'egida di Bloober Team (lo studio di The Medium , Layers of Fear, Observer e del remake di Silent Hill 2 ). I Hate This Place uscirà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch nel quarto trimestre del 2025. Attualmente potete aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam ed Epic Games Store.

Dettagli sul gioco

Ispirato alla serie a fumetti di Skybound, nominata agli Eisner Award e creata dallo scrittore Kyle Starks e dall'artista Artyom Topilin, I Hate This Place catapulta i giocatori in un mondo sovrannaturale dove le regole della realtà vanno in frantumi. Si trattad di un survival horror isometrico realizzato con uno stile visivo in linea con quello dei fumetti, ricco quindi di colori audaci e vivaci e un'estetica retrò, con ogni ambientazione che è stata minuziosamente creata per raccontare la propria storia. Dell'orrore, naturalmente.

In occasione dell'annuncio del gioco, avvenuto al Future Games Show, è stato mostrato il primo teaser trailer, che presenta anche il gameplay.

I giocatori vestiranno i panni di Elena, che senza saperlo risveglia una forza malvagia che la catapulta in un mondo ostile. I giocatori dovranno pensare in fretta, manipolando l'ambiente circostante per ribaltare le sorti degli scontri contro dei nemici formidabili. Ci saranno anche delle intense sparatorie, ma si potrà combattere anche corpo a corpo. Certo, i nemici sono brutali, ma cosa non si riesce a ottenere con un pizzico d'ingegno?

Naturalmente ci sarà anche un lato survival, con strumenti da costurire e rifugi sicuri da raggiungere prima del calare delle tenebre.

Kyle Starks, sceneggiatore della serie a fumetti I Hate This Place, ha dichiarato: "Amo il mio fumetto I Hate This Place, un atto d'amore verso l'horror realizzato con il co-creatore e artista della serie Artyom Topiln, quindi, inutile dirlo, sono entusiasta di vedere qualcuno portarlo in vita sotto forma di videogioco! Non vedo l'ora di mettere le mani su questo gioco ed essere intrappolato nel terribile ranch in cui è ambientato il libro!"

Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, ha commentato: "Siamo sempre alla ricerca di superare i confini dell'horror in tutte le sue forme, e con questo nuovo titolo sotto etichetta Broken Mirror Games, I Hate This Place è una testimonianza di questa visione. Con la sua combinazione di meccaniche di sopravvivenza, una narrazione avvincente e un'identità visiva distinta, crediamo che I Hate This Place immergerà i giocatori in un incubo davvero indimenticabile."