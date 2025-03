Onimusha 2: Samurai's Destiny si mostra con un trailer al Future Games Show

Al Future Games Show: Spring Showcase 2025 abbiamo avuto modo di vedere Onimusha 2: Samurai's Destiny , che è sempre più vicino a tornare in versione remastered. Sarà disponibile dal 23 maggio 2025 su PC e console, come già sapevamo.

Il trailer di Onimusha 2: Samurai's Destiny

Il director ha parlato della modalità "infernale" di Onimusha 2: Samurai's Destiny che ci dà un solo punto vita: al primo colpo siamo morti e pare essere così difficile che solo qualche sviluppatore è stato in grado di completarla.

La grafica è migliorata, inoltre sono state introdotte delle novità che rendono il gioco più accessibile per i giocatori moderni (ad esempio è stata aggiunta la funzione di autosalvataggio e cambio rapido delle armi per una giocabilità migliorata), senza ovviamente perdere lo stile dell'opera originale. Ci saranno anche 43 brani rimasterizzati, inoltre i minigiochi Man in Black, Team Oni e Puzzle Phantom Realm saranno disponibili sin dall'inizio.

Ecco i requisiti PC di Onimusha 2: Samurai's Destiny.