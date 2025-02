I requisiti PC di Onimusha 2: Samurai's Destiny sono comparsi su Steam

Com'era lecito attendersi, dunque, non servirà una configurazione mostruosa per far girare l'edizione rimasterizzata del classico Capcom, che oltre alla grafica in alta risoluzione potrà contare anche su alcuni contenuti extra.

Un grande ritorno

L'annuncio di Onimusha 2: Samurai's Destiny rientra fra le normali operazioni promozionali di un rilancio come quello che sta vivendo la serie Capcom, che tornerà anche con un nuovo capitolo, Onimusha: Way of the Sword, mostrato durante l'ultimo State of Play.

Pubblicato originariamente nel 2002 su PlayStation 2, Onimusha 2: Samurai's Destiny è il secondo capitolo della serie action adventure di Capcom ambientata nel Giappone feudale e segue le vicende di Jubei Yagyu, un samurai in cerca di vendetta contro Nobunaga Oda.

Rispetto al primo episodio, il gioco introduce meccaniche più profonde, fra cui un sistema di relazioni con altri personaggi che va a influenzare lo sviluppo della storia e le alleanze.