Il GDR con robottoni Nitro Gen Omega è tornato mostrarsi con un trailer al Future Game Show

Il filmato riassume in pochi secondi alcuni dei punti salienti del titolo, mostrando uno scontro a turni tra mech di grandi dimensioni, l'esplorazione della world map, la possibilità di potenziare a nostro piacimento i nostri robottoni e i vari protagonisti che compongono la nostra squadra.

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show di primavera c'era anche Nitro Gen Omega , il GDR tattico a base di mech di DESTINYbit. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo scoppiettante trailer ed è stato svelato il periodo di uscita del gioco, fissato durante il corso di quest'anno.

Cos'è Nitro Gen Omega

Come abbiamo intuito anche dal trailer, Nitro Gen Omega è un GDR tattico in stile anime ambientato in un mondo post-apocalittico che combina battaglie tra mech, esplorazione e la gestione di una squadra.

Il gioco si svolge in un mondo dominato da macchine spietate, dove l'umanità si è rifugiata in città costruite su enormi pilastri. Noi vestiamo i panni del comandante di una squadra di mercenari che accetta contratti per sopravvivere. I combattimenti sono a turni con un sistema innovativo basato su una timeline, che combina strategia profonda con un'estetica cinematografica.