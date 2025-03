Lost Rift è stato annunciato dagli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment, è un survival multiplayer

Il Future Games Show di primavera si è aperto con l'annuncio del prossimo gioco di People Can Fly, gli autori di Bulletstorm, Gears of War Judgment e Outriders. Si tratta di Lost Rift, un survival in prima persona con multiplayer cooperativo e PvP.

L'annuncio è stato accompagnato come da prassi da un trailer che ci offre un primo assaggio dei toni e i pericoli che dovremo affrontare nel gioco. Sarà disponibile in accesso anticipato su Steam durante il corso del 2025. Nel frattempo trovate la sua pagina Steam a questo indirizzo.