Fantasy Life i è ancora primo nella classifica del Nintendo eShop

Si tratta di una gran bella notizia per la serie targata Level-5, che a quanto pare è rimasta nel cuore degli appassionati dopo l'episodio d'esordio su Nintendo 3DS, ed è stata accolta con entusiasmo in occasione del lancio de La Ragazza che Ruba il Tempo.

Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo è ancora primo nella classifica del Nintendo eShop , anzi è primo in entrambe le top 10: sia quella generale che quella dedicata ai giochi disponibili unicamente in formato digitale.

La classifica dei giochi solo in digitale

In arrivo anche su Nintendo Switch 2 il prossimo 5 giugno, Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo occupa la prima posizione anche per quanto concerne la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, come già accennato.

Fantasy Life i Hello Kitty Island Adventure Stardew Valley Disney Dreamlight Valley Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered Monster Train 2 Star Wars: Battlefront Classic Collection The Jackbox Party Pack 3 Balatro Hollow Knight

In questo caso al secondo posto troviamo Hello Kitty Island Adventure, seguito dal vendutissimo Stardew Valley, da Disney Dreamlight Valley e infine da Mobile Suit Gundam Seed: Battle Destiny Remastered.