Annunciata la data di uscita di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo per Nintendo Switch 2

Molto particolare la scelta del prezzo. Stando al sito ufficiale della compagnia, questa versione sarà venduta a 62,76 euro . Chi possiede già il gioco per Switch 1 può acquistare l'upgrade per la nuova console all'altrettanto peculiare prezzo di 2,27 euro (da qui tra l'altro i 62,76 euro: 59,99 euro standard + 2,27 euro).

Le differenze su Switch 2

Pur non entrando troppo nei dettagli, Level-5 afferma che la versione Nintendo Switch 2 presenterà una grafica migliorata e un framerate più fluido, rispetto a quella Switch 1. Inoltre, anche gli oggetti distanti sono resi in modo più chiaro e l'avvio del gioco e le transizioni tra le scene sono più veloci e fluide.

Di sicuro sono delle migliorie apprezzabili e che valgono il costo molto contenuto dell'upgrade. Qui sotto trovate delle immagini che mettono a confronto le due versioni.

Per chi non lo conoscesse, Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è un GDR con elementi life-sim in cui vestiamo i panni di un avventuriero che naufraga su un'isola apparentemente deserta. Il nostro obiettivo sarà quella di esplorarla in lungo e in largo, facendo attenzione ai pericolosi mostri che la popolano, e iniziare fondamentalmente una nuova vita scegliendo tra varie professioni, come il guerriero, il cuoco, l'agricoltore o l'esploratore. Il gioco sta riscuotendo un ottimo successo, tanto che sono state vendute mezzo milione di copie a pochi giorni dalla pubblicazione.