Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo riceverà un DLC gratis

Anche per capitalizzare su questa partenza bruciante e ringraziare i giocatori che hanno acquistato il titolo, la casa giapponese oggi ha annunciato un DLC gratis . Si intitola " Update the World! " e sarà disponibile prossimamente per tutte le piattaforme, con una data di uscita precisa che verrà svelata successivamente.

I primi dettagli sul DLC

Stando alle prime informazioni riportate sul sito ufficiale, questo contenuto aggiuntivo introdurrà nuove ricette e "nuovi contenuti progettati per utilizzare le armi di alta qualità ottenute dai Boschi del Tesoro e da altre fonti. I giocatori potranno avere ancora più opportunità di mettere in mostra il proprio equipaggiamento".

In aggiunta, gli sviluppatori hanno dichiarato che continueranno ad "aggiornare e migliorare" il gioco "affinché i giocatori possano godersi il suo mondo in modo più confortevole e per ancora più tempo", segno che in futuro potrebbero arrivare ulteriori contenuti gratuiti e magari anche delle espansioni più corpose a pagamento.

Vi ricordiamo che Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Nintendo Switch e PC, con una versione Nintendo Switch 2 che verrà pubblicata nel prossimo futuro.