Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo arriva anche su Nintendo Switch 2

La compagnia ha annunciato la nuova edizione attraverso il sito ufficiale, ma non ci sono ancora informazioni su data di uscita e prezzo di questa conversione per la piattaforma di nuova generazione, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori notizie.

Un upgrade tecnico?

D'altra parte, la versione specifica di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo per Nintendo Switch 2 può anche essere acquistata direttamente come gioco a sé stante, e il prezzo è molto simile a quello della versione standard, dunque non è chiaro se vi siano effettive differenze al di là di qualche miglioramento tecnico.

Possiamo immaginare che il gioco riceva un incremento di risoluzione e performance su Nintendo Switch 2, ma i contenuti potrebbero dunque rimanere gli stessi, contrariamente a quanto annunciato per alcuni giochi con upgrade "next gen" come Kirby e la Terra Perduta, per fare un esempio.

Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo è una sorta di simulazione di vita con varie attività da portare avanti (come quella in cucina che abbiamo visto di recente in trailer) e sarà disponibile dal 21 maggio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con arrivo successivamente anche sulla nuova console Nintendo in data ancora da precisare, anche se è probabile che sia pronto per l'uscita della console fissata per il 5 giugno.