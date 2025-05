Lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach è terminato, nessun ritardo per la data di uscita

Lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach è ufficialmente terminato, il che significa che, salvo eventi catastrofici, la data di uscita non subirà alcun slittamento e il gioco arriverà puntuale sugli scaffali dei negozi il prossimo mese.

La notizia è arrivata tramite un messaggio su X dello studio dove annuncia che il titolo è entrato in "fase Gold", termine utilizzato nel settore per indicare per l'appunto il completamento dello sviluppo principale e che il titolo è pronto per la distribuzione delle copie fisiche e il caricamento sulle piattaforme digitali. In allegato vediamo degli scatti di Hideo Kojima con in mano il disco della copia Gold Master e una foto di gruppo dello staff di Kojima Productions.