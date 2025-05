Abbiamo la data di presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge

Il 2025 è senz'ombra di dubbio l'anno degli smartphone ultrasottili, con Samsung Galaxy S25 Edge e il futuro iPhone 17 Air a contendersi il primato di questo nuovo segmento. In particolare manca ormai sempre meno all'uscita di Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo modello ultrasottile e compatto annunciato dalla compagnia sudcoreana in occasione dello scorso evento Galaxy Unpacked di gennaio. Proprio nelle ultime ore, Samsung ha annunciato la data di presentazione ufficiale di Galaxy S25 Edge : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà Samsung Galaxy S25 Edge

Basandoci sull'evento di presentazione ufficiale fissato per il prossimo 13 maggio, il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere disponibile il giorno stesso, o pochi giorni dopo.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma ufficiale dalla compagnia sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare in occasione dell'evento di settimana prossima.