Passare da PS4 a PS5 è più facile con la supervalutazione di gamelife e GameStop

Non è finita qui

Per i membri del GS Pro Club i vantaggi non finiscono qui: anche i giochi usati per PS4 godranno di una extra-valutazione al 50%, mentre per tutti gli altri al 30%: un'occasione da non perdere per chi vuole fare spazio in salotto e ricavarne qualcosa.

Inutile dire che il passaggio da PS4 a PS5 appare ancora più appetibile alla luce della pubblicazione del secondo trailer di GTA 6, che sarà disponibile il prossimo anno in esclusiva su PS5 e Xbox Series X|S e promette di spingere al massimo l'hardware delle console di attuale generazione.