Sony ha annunciato il nuovo DualSense di Dead Stranding 2 in edizione limitata

Con Death Stranding 2: On the Beach che si avvicina a grandi passi, Sony ha presentato il DualSense a tema per PS5 in edizione limitata, elaborato in collaborazione con Kojima Productions, caratterizzato da alcuni elementi grafici particolari.

La forma è ovviamente quella del DualSense standard, ma cambiano i colori e vi sono presenti alcuni loghi e scritte riprese direttamente dal mondo di gioco, che lo fanno sembrare un oggetto proveniente direttamente dall'interno di Death Stranding 2: On the Beach, e conoscendo Hideo Kojima ci sta che vi siano anche rimandi veri e proprio nel gioco.

A risaltare in maniera particolare, sullo sfondo scuro, sono l'emblema e il motto di Drawbridge in arancione brillante, che rendono questo DualSense un elemento piuttosto unico, che si profila molto interessante per i collezionisti.