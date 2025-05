Nintendo conferma le esclusive per Nintendo Switch 1 e 2 per il 2025 e il 2026, con date e periodi di uscita

Con i dati finanziari diffusi nelle ore scorse, Nintendo ha anche condiviso la scaletta delle esclusive per Nintendo Switch 1 e 2 prodotte dai team interni e in collaborazione con terze parti in uscita quest'anno e nel 2026, confermando le date e i periodi di uscita indicati in precedenza.

Non ci sono novità rispetto a quanto annunciato in precedenza, ma è comunque un riepilogo informativo utile sia per tirare le somme sulla line-up di lancio di Nintendo Switch 2 e i giochi in arrivo nei mesi successivi al debutto della console. Al tempo stesso, conferma che Nintendo Switch 1 non verrà affatto abbandonato e, anzi, nei prossimi mesi continuerà a ricevere titoli di spessore, come ad esempio Leggende Pokémon: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond.