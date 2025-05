Disney accelera sullo streaming: Disney+ e Hulu fanno un balzo nei profitti operativi

Disney sta finalmente raccogliendo i frutti della sua strategia streaming. I dati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale 2025 parlano chiaro: Disney+ e Hulu hanno generato insieme un utile operativo di 336 milioni di dollari, un netto balzo rispetto ai 47 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato dimostra come la divisione streaming del gruppo - che include anche ESPN+ - stia diventando un asset sempre più solido e centrale per la strategia di crescita della compagnia. Il punto di svolta si era già intravisto nell'agosto dello scorso anno, quando l'area streaming era diventata per la prima volta redditizia. Ora, con profitti in costante crescita, Disney si allinea alle performance delle rivali Paramount+, Peacock e Max, anch'esse diventate redditizie nel corso del 2024. Nonostante la concorrenza, però, l'obiettivo resta quello di raggiungere Netflix, che da tempo ha smesso di focalizzarsi sui numeri degli abbonati per concentrarsi invece sul margine operativo e sulla monetizzazione della piattaforma.

Aumenti di prezzo, stretta sugli account condivisi e nuovi abbonati Uno dei fattori che ha inciso maggiormente sull'incremento dei profitti è stato l'aumento dei prezzi dei servizi streaming. Negli ultimi mesi Disney ha ritoccato verso l'alto i costi degli abbonamenti su tutte le sue piattaforme, affiancando a questa strategia una serrata politica contro la condivisione delle password. Proprio come Netflix, ora Disney richiede un supplemento mensile di 6,99 dollari per chi desidera condividere il proprio account con persone al di fuori del nucleo domestico (cosa che gli ha fatto però perdere un po' di abbonati). DareDevil: Rinascita Secondo quanto dichiarato dal CEO Bob Iger durante l'ultima conference call con gli investitori, anche Hulu sta iniziando a implementare la funzione di "condivisione a pagamento", segno che il modello sta diventando lo standard per tutti i servizi del gruppo. E i risultati si vedono: Disney+ ha guadagnato 1 milione di nuovi abbonati solo negli Stati Uniti e in Canada, portando il totale a 57,8 milioni in queste due aree. Una crescita che conferma la forza del brand, anche in una fase di consolidamento del mercato. L'aumento della redditività dimostra che gli utenti sono disposti a restare nonostante i rincari, soprattutto se percepiscono un miglioramento nella qualità dell'offerta o nuove funzionalità che giustificano il prezzo.