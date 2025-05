Nuovi TV Samsung OLED e Neo QLED 2025: ecco prezzi e promo di prevendita con cashback e notebook gratis

Samsung ha annunciato i prezzi in Italia dei nuovi modelli di TV in arrivo a fine mese. Allo stesso tempo la compagnia coreana ha aperto le prevendite dei nuovi televisori, che da oggi 7 maggio fino al 25 maggio permetteranno di accedere a una promozione interessante: chi acquista in questo periodo un nuovo TV o soundbar Samsung riceverà fino a 700 euro di cashback (in base al modello acquistato) e, per spese superiori ai 2.199 euro, anche un portatile Galaxy Book4 in omaggio.

Prezzi e cashback dei nuovi modelli di TV Samsung

Come detto, sul sito ufficiale Samsung sono ora presenti anche i prezzi dei TV nei vari tagli. Per quanto riguarda la gamma di televisori OLED, che si compone delle serie S85F, S90F e S95F, i prezzi sono i seguenti:

Serie Samsung OLED S95F

55": 2.499,00 €

65": 3.299,00 €

77": 4.799,00 €

83": 5.999,00 €

Samsung OLED S95F

Serie Samsung OLED S90F

42": 1.397,66 €

48": 1.499,00 €

55": 1.899,00 €

65": 2.699,01 €

77": 3.999,00 €

83": 5.499,00 €

Serie Samsung OLED S85F

55": 1.599,01 €

65": 2.299,00 €

77": 3.299,00 €

83": 4.799,00 €

Parallelamente alla linea OLED, Samsung rinnova anche la sua offerta Neo QLED. La serie QN70F si presenta come un'opzione interessante con un prezzo di partenza di 1.099 euro per il modello da 55 pollici, lo stesso prezzo di partenza della serie QN80F, disponibile però nel taglio da 50 pollici. La serie QN85F parte invece da 1.499 euro per il modello da 55 pollici. La gamma Neo QLED 8K parte da un prezzo di 3.299 euro, mentre i modelli QLED più accessibili iniziano da 599 euro.

Per chi cerca il massimo in termini di qualità d'immagine 4K, la serie QN90F MiniLED rappresenta la punta di diamante, disponibile in una vasta gamma di dimensioni che vanno dal compatto 43 pollici fino all'enorme modello da 98 pollici, quest'ultimo proposto a un prezzo di 9.999 euro, mentre il modello da 55 pollici si attesta sui 1.799 euro. MiniLED che quest'anno troviamo anche nella serie The Frame Pro con l'iconico design a "quadro". Questa serie è disponibile in tre dimensioni - 65, 75 e 85 pollici - con prezzi rispettivamente di 2.299 euro, 3.499 euro e 4.899 euro.

E voi che cosa ne pensate dei prezzi dei nuovi TV? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.