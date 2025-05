Netflix sperimenta un feed in stile TikTok sull'applicazione mobile

Secondo Eunice Kim, Chief Product Officer di Netflix, l'introduzione di questo formato deriva dal comportamento sempre più diffuso degli utenti : "Sappiamo che scorrere un feed verticale nei social è un modo semplice per esplorare contenuti video. E sappiamo anche che i nostri abbonati amano sfogliare clip e trailer per trovare la loro prossima ossessione." Non si tratta del primo esperimento in tal senso: già nel 2021 Netflix aveva lanciato "Fast Laughs", un feed comico, seguito da "Kids Clips" dedicato ai bambini. Ma questa volta l'approccio è decisamente più ampio e punta a coinvolgere tutto il catalogo della piattaforma.

Netflix è pronta a rinnovare l'esperienza utente sia su mobile che su smart TV, avvicinandosi ancora di più ai linguaggi visivi dei social. L'azienda ha annunciato l'avvio di una fase di test per un feed video verticale nella sua app mobile , molto simile a quello di TikTok, con l'obiettivo di facilitare la scoperta di nuovi contenuti. La novità sarà introdotta "nelle prossime settimane", secondo quanto dichiarato in un post ufficiale sul blog aziendale. I brevi clip presenti nel feed potranno essere utilizzati per avviare direttamente la visione del contenuto, salvarlo nella propria lista o condividerlo con un amico, con i controlli posizionati nell'angolo in basso a destra dello schermo, proprio come accade sulla popolare app cinese.

Oltre al feed verticale per dispositivi mobili, Netflix ha rivelato anche un'importante novità per quanto riguarda l'esperienza su smart TV . L'interfaccia dell'app sarà completamente ridisegnata per diventare più intuitiva e flessibile. La nuova homepage metterà in evidenza un grande banner centrale con suggerimenti personalizzati, seguito da file organizzate in raccolte come "Il tuo prossimo contenuto", "I consigli del giorno" o "Solo su Netflix". Le nuove icone dei contenuti includeranno anche tag come "Aggiunto di recente" o "Vincitore Emmy" per aiutare l'utente a capire subito perché un determinato titolo potrebbe interessargli.

Raccomandazioni più intelligenti e adattive

Un altro aspetto fondamentale dell'aggiornamento è l'introduzione di nuove "raccomandazioni reattive". Come spiegato dalla CTO Elizabeth Stone, l'algoritmo sarà in grado di integrare più segnali - ad esempio i trailer guardati o i nomi cercati - per adattare in tempo reale la schermata principale dell'utente. Così, se qualcuno cerca commedie romantiche e Glenn Powell, Netflix modificherà in modo sottile la sua homepage per suggerire contenuti legati a entrambi gli interessi.

Il nuovo sistema di ricerca

Questo approccio, unito al nuovo feed verticale per smartphone, mira a creare un ecosistema più coinvolgente e interattivo per ogni singolo utente. L'azienda sembra voler superare il semplice modello di catalogo on-demand, trasformando la navigazione stessa in un'esperienza personalizzata, fluida e simile a quella dei social network. In questo modo, Netflix spera di ridurre il tempo necessario per scegliere cosa guardare, un problema ormai comune tra gli abbonati.