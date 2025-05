Hideo Kojima ha già delle idee per un potenziale Death Stranding 3, ma non sarà lui a dirigerlo

Death Stranding 2: On the Beach non è arrivato ancora nei negozi, ma Hideo Kojima afferma di avere già delle idee per un altro sequel. Tuttavia, al tempo stesso ha precisato che non sarà lui a dirigere i lavori in prima persona su un potenziale Death Stranding 3, se mai si farà.

Il celebre game designer lo ha svelato in un'intervista con Video Games Chronicle, in cui ha parlato del concept che ha portato alla realizzazione del secondo gioco e di come teoricamente sarebbe possibile realizzare un numero infiniti di sequel di Death Stranding.