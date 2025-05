Death Stranding 2 ha cambiato data di uscita a causa di GTA 6

Onde evitare l'autunno, ovverosia la finestra precedentemente prevista per il lancio di GTA 6, Kojima Productions ha dunque dovuto compiere uno sforzo e anticipare i piani , puntando a pubblicare Death Stranding 2: On the Beach a giugno.

"Alcuni stanno dicendo che Grand Theft Auto 6 potrebbe uscire a novembre o forse no", ha detto Kojima in una registrazione precedente l'effettivo annuncio della data del 26 maggio 2026. "Ebbene, se venisse confermato per novembre tutti si farebbero da parte ."

C'è qualche intoppo?

Come ricorderete, il mese scorso Hideo Kojima ha rivelato che Death Stranding 2: On the Beach è quasi completo e si trova attualmente al 95% dello sviluppo, ma pare che i lavori non abbiano compiuto sostanziali passi in avanti per via di alcuni fastidiosi glitch dell'ultimo minuto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'obiettivo del game director è naturalmente quello di portare il suo nuovo titolo nei negozi nella condizione migliore possibile, dunque privo di bug che possano in qualche modo minare la godibilità dell'esperienza, anche fossero semplicemente degli svarioni grafici.