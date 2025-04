Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo mostra l'attività in cucina con un nuovo trailer

Level-5 ha pubblicato un nuovo trailer per Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo, che mostra in particolare l'attività in cucina all'interno della simulazione di vita messa in scena in questo particolare gioco, tra le tante possibili attività.

Intitolato "Riflettori sulla vita: Cucinare con un tocco", il video giapponese segue il trailer pubblicato qualche giorno fa con un "overview" generale sulle caratteristiche del gioco, concentrandosi in questo caso sull'attività di cucina, che a quanto pare avrà un'importanza particolare.

Il gioco, ricordiamo, è previsto arrivare il mese prossimo su PC e console, portando con sé una sorta di simulazione di vita assortita, che contiene elementi differenti e un gameplay composito in una struttura ampia.