Level-5 ha pubblicato un nuovo trailer giapponese per Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo, con quasi quattro minuti di sequenze che ci introducono ai personaggi, agli scenari e ad alcune delle attività disponibili nel gioco prodotto da Level-5.

Il video si focalizza su Lif, un giovane avventuriero che si risveglia pieno di energia e decide di affrontare il mondo nei panni di un mercenario, ma si ritrova invece a dover portare a termine incarichi diversi e inaspettati, come ad esempio trovare e consegnare una... sedia.

Questa varietà strutturale si pone come uno degli elementi caratteristici di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo, visto che alla bisogna potremo cambiare mestiere in un attimo e cimentarci con attività diverse da quelle che immaginavamo.

In questo caso Lif abbandona immediatamente il ruolo di mercenario per diventare un taglialegna, tira fuori la sua accetta e raggiunge le coste per abbattere alcuni alberi. Dopodiché si trasforma in un carpentiere e si mette a costruire la sedia in questione.