Il trailer di lancio di Lunar Remastered Collection ricorda che è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Per chi non lo sapesse, si tratta di una raccolta che inlcude le versioni rimasterizzate dei JRPG Lunar: Silver Star Story Complete e Lunar 2: Eternal Blue Complete .

GungHo Online Entertainment ha pubblicato un trailer della storia di Lunar Remastered Collection , la raccolta che include le versioni rimasterizzate e tirate a lucido dei primi due capitoli della serie, da ora disponibile in versione fisica e digitale per PS4, Xbox One (in retrocompatibilità con PS5 e Xbox Series X|S), Nintendo Switch e PC (Steam). Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

Le novità della raccolta

Oltre a presentare un comparto grafico e sonoro tirato a lucido, sono state apportate modifiche per rendere l'esperienza più godibile e il supporto a un numero maggiore di lingue, tra cui purtroppo non rientra l'italiano. Le migliorie includono il formato 16:9, pixel art e scene d'intermezzo migliorate, nuove opzioni per velocizzare le battaglie fino a 3x e semplificarne alcuni aspetti del gameplay. Inoltre, sarà possibile di passare in qualsiasi momento dalla versione rimasterizzata a quella originale per PS1.

Le copie digitali sono disponibili al prezzo di 49,99 euro per tutte le piattaforme. Quelle fisiche per Nintendo Switch e PS4 in Europa sono prezzate 54,99 euro e possono essere acquistate prezzo lo store di Clear River Games e presso i rivenditori autorizzati.