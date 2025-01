Lunar Remastered Collection ha una data d'uscita ufficiale

Come comprarlo

Le edizioni digitali costeranno 49,99 euro, mentre le edizioni fisiche saranno gestite in modo diverso a seconda dei territori. Nord America: Le edizioni fisiche saranno disponibili esclusivamente su Amazon al prezzo di 54,99 USD. Europa: Le edizioni fisiche per PS4 e Nintendo Switch saranno disponibili grazie a Clear River Games al prezzo di 54,99 EUR.

Le edizioni fisiche includeranno copertine reversibili con due nuove illustrazioni principali per Lunar: Silver Star Story Complete e Lunar 2: Eternal Blue Complete, create appositamente per la Lunar Remastered Collection da Toshiyuki Kubooka. Potete vederle qui di seguito:

Nuova illustrazione di Toshiyuki Kubooka per Lunar Remastered Collection

Vediamo quali sono le caratteristiche principali della Lunar Remastered Collection:

Azione strategica a turni: Vivi due mondi magici in Lunar: Silver Star Story Complete e Lunar 2: Eternal Blue Complete, combattendo a turni dove velocità, distanza, posizione e portata degli attacchi di ogni personaggio sono fondamentali.

Voci potenti e sequenze animate coinvolgenti: Immergiti nelle battaglie con attacchi e incantesimi completamente doppiati, disponibili in giapponese o in un nuovo doppiaggio inglese.

Rivivi il classico o passa alla versione rimasterizzata: Scegli tra la modalità classica o rimasterizzata; un'opzione che permette ai fan di tornare indietro nel tempo alle versioni PS1, o di scoprirli in una nuova luce con supporto per schermo panoramico, pixel art rivisitata e cutscene animate in alta definizione.

Due nuove opzioni linguistiche: La Lunar Remastered Collection include sottotitoli e audio in giapponese e inglese, oltre a due nuove lingue per i sottotitoli: francese e tedesco.

Velocizza le battaglie + impostazioni strategiche migliorate: Risparmia tempo accelerando le battaglie con un semplice comando! Inoltre, delle nuove opzioni sono state aggiunte alle impostazioni strategiche originali per avere dei combattimenti più fluidi.