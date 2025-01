Donkey Kong Country Returns HD ottiene buoni voti, ma non al livello di Tropical Freeze

Si tratta di un'operazione di ammodernamento che prende i contenuti espansi della versione Nintendo 3DS e vi applica alcune migliorie tecniche in particolare per quanto riguarda la grafica, attualizzando il tutto al contesto moderno.

Prima di tutto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Donkey Kong Country Returns HD , pubblicata proprio in queste ore, per vedere la nostra valutazione, che indubbiamente promuove questa operazione di riedizione del classico uscito originariamente su Wii, poi su Wii U e Nintendo 3DS e infine giunto anche sulla nuova console Nintendo.

Sono uscite oggi le recensioni di Donkey Kong Country Returns HD , con i primi voti che risultano positivi , sebbene non al livello di quelli di Donkey Kong Country: Tropical Freeze , il seguito che è uscito in precedenza su Nintendo Switch.

I voti della critica

Su 60 voti pervenuti al momento nel portale Metacritic, Donkey Kong Country Returns HD ha attualmente un Metascore di 77, ovvero questa è la media ponderata segnalata dall'aggregatore.

In generale, dunque, i voti sono sicuramente positivi e vanno dal 90 di alcune testate fino al 60 di altre più critiche.

La maggior parte delle valutazioni si attesta intorno all'80, in ogni caso. Vediamo alcuni voti pervenuti finora:

Daily Star - 90

Areajugones - 90

Voxel - 86

COGconnected - 85

My Nintendo News - 85

Vandal - 83

ComicBook - 80

GameReactor - 80

Silicone - 80

IGN - 80

Destructoid - 80

JeuxVideo.com - 80

Multiplayer.it - 80

Wccftech - 75

TheGamer - 70

NintendoLife - 70

Metro GameCentral - 70

GameSpot - 70

VGC - 60

Eurogamer - 60

In generale, viene premiata la base classica del gioco e anche l'operazione di ammodernamento, sebbene questa non comporti grandi novità rispetto all'originale. Inoltre, il gioco viene superato sotto molti aspetti da Donkey Kong Country: Tropical Freeze, già uscito in precedenza su Nintendo Switch.