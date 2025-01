Il trailer ufficiale di The Witcher: le sirene degli abissi ci fa assaggiare il film animato con Geralt di Rivia

L'11 febbraio potremo vedere The Witcher: le sirene degli abissi , il film animato con protagonista Geralt di Rivia . Per anticiparlo, Netflix ha pubblicato un lungo trailer di più di due minuti, che mostra diverse sequenze del film, compresi alcuni combattimenti. La storia racconta di marinai umani che vengono attaccati da misteriose creature degli abissi, contro cui solo Geralt di Rivia può fare qualcosa.

Il trailer

Prima di passare al filmato, ci preme avvisarvi che contiene alcune anticipazioni sul film, compresi alcuni dei momenti principali. Se non volete averne, non guardatelo e chiudete questa pagina. Ora passiamo al video.

The Witcher: le sirene degli abissi é un adattamento del racconto "A Little Sacrifice" dello scrittore Andrzej Sapkowski, incluso in uno dei primi volumi dedicati alle vicende dello strigo. Difficile dire quanto il film sarà fedele al racconto originale. Non ci resta che attendere l'11 febbraio per scoprirlo.

Da specificare che non si tratta della prima opera animata dedicata al mondo creato da Sapkowski, visto che è stato preceduto da Nightmare of the Wolf. Su Netflix si trovano anche una serie dal vivo liberamente ispirata ai romanzi, che sta per concludersi con la quarta stagione, e la miniserie Blood Origin, che racconta le origini dei Witcher.