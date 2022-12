The Witcher: Blood Origin ha il voto del pubblico più basso di sempre su RottenTomatoes

La serie Netflix The Witcher: Blood Origin ha già ottenuto un triste record: il voto più basso di sempre da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, che nelle scorse ore è sceso fino a 7%, attestandosi poi sull'8%. Si tratta inoltre di uno dei pochi casi di convergenza di giudizi tra critica e pubblico.

Il voto della critica è stato sicuramente meno umorale, ma non è comunque andato oltre il 38%, segno che la serie ha davvero molti problemi, in particolare a livello di scrittura.

Anche su Metacritic le cose non vanno meglio. Se la media voto della critica è di 4,7, quella del pubblico è di 0,5. Oltretutto qui si possono leggere anche i commenti degli utenti, che hanno fatto fioccare 0 e 1 manco fosse codice binario. C'è da notare una forte connotazione politica dei giudizi, con moltissimi che si lamentano della presunta natura "woke" della serie.

Ad esempio l'utente netherwire ha scritto che secondo lui la serie è uno scherzo, tra mancanza di rispetto per i libri e i videogiochi, dialoghi senza senso, violenza immotivata e una trama prevedibile, oltre che una specie di freak-show per come forza certi argomenti.

L'utente WanderinMelmoth è ancora più esplicito e chiede di licenziare la shorunner Lauren Hissrich perché incompetente: "Blood Origin non ha assolutamente niente a che vedere con The Witcher. Gli autori sono degli incapaci che pensano solo alla diversità e a compiacere la comunità LGBTquelchevipare, esprimendo soltanto disprezzo per il materiale di partenza. Non vale nemmeno 1 su 10." Di commenti simili ce ne sono molti altri.

C'è anche chi ne ha approfittato per chiedere che Cavill torni nella serie principale, anche se ormai il suo futuro è con Warhammer 40.000.