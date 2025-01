Il cosplay di Raven da Enjinight è una bella interpretazione della super-eroina di Teen Titans

Questa sua particolare natura determina una certa ambiguità di fondo del personaggio, indubbiamente positivo ma con un lato oscuro particolarmente sviluppato e dal quale provengono i suoi enormi poteri speciali, in contrasto con il carattere che solitamente è schivo ma positivo.

La super-eroina interpretata da Enjinight è nota anche come " Corvina " dalle nostre parti, specialmente nella serie animata in edizione italiana. Si tratta di un essere demoniaco ibrido, proveniente dalla dimensione di Azarath e figlia del demone Trigon.

Dai Teen Titans torna una fonte d'ispirazione diventata una sorta di evergreen ormai, come vediamo anche in questo cosplay di Raven da parte di Enjinight , davvero un'ottima interpretazione del personaggio classico della serie.

La Raven di Enjinight

Come potete vedere nello scatto riportato qui sotto, l'ottima interpretazione di Enjinight appare in linea con lo stile tradizionale del personaggio, riprendendone diversi dettagli in maniera precisa, ma aggiungendo anche qualche tocco di personale reinterpretazione, pur rimanendo decisamente fedele all'originale.



La ragazza si mostra in questo caso con il costume classico della serie: ovvero una particolare tuta attillata di pelle nera, con un mantello scuro sulle spalle, a formare una figura dark e goticheggiante ma anche ricca di grande charme.

A rendere ancora più preciso il tutto contribuisce anche l'acconciatura in perfetto stile Raven, oltre agli accessori che fanno parte del corredo del personaggio originale.

Se cercate altri cosplay sul medesimo soggetto tratto sempre dalla serie Teen Titans vi rimandiamo al cosplay di Raven da yayaizen, quello di Raven da Win_Winry e infine il cosplay di Starbuxx sul medesimo soggetto.