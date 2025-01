Per un giornalista, il supporto delle terze parti per Nintendo Switch 2 sarà massiccio, danneggiando gli indie

Commentando una notizia di Video Games Chronicles sui giochi di terze parti previsti per Nintendo Switch 2 , tra i quali sembra che ci siano molte opere di Ubisoft, nonché Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il giornalista Christopher Dring ha svelato che, stando alle informazioni in suo possesso, la nuova console di Nintendo sarà supportata in modo massiccio dalle terze parti , molto più di quanto avvenne con Nintendo Switch, tanto che c'è il rischio che gli indie vengano marginalizzati .

Indie soffocati

"Non so se quanto specificato sia vero. Ma il supporto delle terze parti per Nintendo questa volta sarà totalmente all'opposto di quello di 8 anni fa. Grande per Nintendo, non troppo grande per gli indie e gli editori più piccoli, che trassero beneficio dall'esitazione dei grandi editori nel 2017." Ha scritto Dring, ricordando come Nintendo Switch fu snobbata dai grandi editori, lasciando ampio spazio di manovra a indie e piccoli editori, spazio che questa volta non gli sarà concesso.

Nintendo Switch al lancio incontrò molto scetticismo, dalla stampa e dagli operatori del settore. In tanti avevano dato per morta la console per via delle sue caratteristiche tecniche, che la ponevano sotto a Xbox One e PlayStation 4 in termini di performance. La storia ci dice che è diventata una delle console più vendute della storia, capace di battere tanti record e di offrire giochi splendidi, indie compresi. Compreso l'errore fatto in passato, pare che molti editori siano pronti a dare il loro supporto alla nuova console, speranzosi che venda abbastanza da dare un po' di ossigeno al mercato tradizionale e alle loro casse.

Naturalmente è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, visto che di annunciato non c'è ancora niente. Comunque viene ormai dato per certo che Nintendo Switch 2 uscirà nel 2025, vista anche l'enorme mole di leak che ha praticamente svelato tutta la console.