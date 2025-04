CMF Phone (2) Pro si svela in un nuovo teaser trailer, con modulo fotocamere rinnovato e tanto altro

Nel corso delle ultime ore, CMF (sub-brand di Nothing) ha condiviso sul social network X un nuovo teaser trailer che mette in mostra CMF Phone (2) Pro , il suo prossimo modello di punta che presenta diversi salti in avanti rispetto ai precedenti modelli: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Un modulo fotocamere totalmente rinnovato

Per la prima volta in assoluto, il nuovo modello si presenta con la denominazione "Pro", che evidenzia un netto salto dal punto di vista dei materiali e delle prestazioni raggiunte. In base a quanto è possibile evincere dal teaser trailer pubblicato dalla compagnia, CMF Phone (2) Pro presenterà un comparto fotocamere completamente rivisitato rispetto ai modelli precedenti, con la presenza di ben tre sensori. Si parte dunque dal sensore principale dal 50 megapixel con apertura 1/1,57, accompagnato da un inedito sensore teleobiettivo con zoom ottico 2x, oltre che un sensore ultrawide da 8 megapixel.

Il modulo fotocamere di CMF Phone (2) Pro

Lo stesso teaser trailer metterebbe poi in mostra le due differenti colorazioni che saranno disponibili al lancio di CMF Phone (2) Pro, rispettivamente Arancio e Bianco/Grigio. Prevista anche in questo caso la possibilità di utilizzare cover intercambiabili per la scocca posteriore, che potrà dunque essere personalizzata dall'utente in base ai propri gusti personali. Al suo interno troveremo il chip MediaTek Dimensity 7300 Pro, in grado di garantire una discreta gestione delle prestazioni e dell'autonomia, che andrà ad alimentare un display da 6,3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz. CMF Phone (2) Pro offrirà inoltre una batteria da circa 5000 mAh di capacità.