SENTITE QUI! ABBIAMO PROVATO A RENDERE "QUEI GIOCHI LÌ" ANCORA PIÙ DIFFICILI! ALCUNE COSE VANNO IMPARATE CON LA FORZA! è disponibile

D3PUBLISHER e MONKEYCRAFT hanno reso disponibile SENTITE QUI! ABBIAMO PROVATO A RENDERE "QUEI GIOCHI LÌ" ANCORA PIÙ DIFFICILI! ALCUNE COSE VANNO IMPARATE CON LA FORZA! per PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch .

Il trailer di... SENTITE QUI! e via dicendo

Il videogioco è ora disponibile tramite le piattaforme suddette a 8,99€, con sconto di lancio su Steam e Nintendo Switch.

Si tratta di un nuovo gioco della serie SÌ! VUOI PROVARE "QUEI GIOCHI LÌ", EH? ECCO A TE! ORA VEDIAMO COME TE LA CAVI!, di cui sono disponibili due capitoli.

Si tratta di raccolte di minigiochi ispirati alle false pubblicità videoludiche di titoli per mobile che si vedono continuamente nei banner pubblicitari online. Gli autori li hanno ricreati in un vero formato giocabile. Questa versione è una raccolta dei vecchi minigiochi in versione più complessa.

Ci sono sei diversi minigiochi in 155 livelli. È anche possibile competere con altri giocatori con la modalità Sfida Classifica. Sono presenti anche dei tutorial (ovvero i minigiochi dei vecchi giochi riproposti uno a uno) per imparare a giocare prima di doversi lanciare nelle sfide di livello più elevato.

SENTITE QUI! ABBIAMO PROVATO A RENDERE "QUEI GIOCHI LÌ" ANCORA PIÙ DIFFICILI! ALCUNE COSE VANNO IMPARATE CON LA FORZA! presenta i testi in italiano (persino il titolo è tradotto). Lo trovate su Steam qui.