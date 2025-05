Partenza bruciante per Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo su Steam

Level-5 sembra aver fatto centro con Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo , che sta facendo registrare degli ottimi numeri su Steam . Chiaramente è ancora presto per parlare di successo o meno, ma le prospettive per questo nuovo gioco di ruolo d'azione giapponese ci sembrano davvero ottime, visto che è da qualche giorno nella top 3 globale di Steam, tra Counter-Strike 2 e Warframe, dopo un salto di 86 posizioni fatto negli ultimi giorni.

Numeri iniziali ottimi

Ma non sono soltanto le vendite a promettere bene per Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo. Nel giro di poche ore dal lancio ha raggiunto un picco di 45.195 giocatori contemporanei, aumentando di netto anche il numero di chi lo sta semplicemente seguendo, arrivato oltre le 30.000 unità al momento di scrivere questa notizia.

Anche le recensioni degli utenti lo stanno premiando, visto che delle più di 2.500 lasciate finora, il 92% sono positive.

Insomma, lo stile rilassante del titolo, in cui si possono svolgere quattordici mestieri unici e in cui sono presenti alcune funzioni multiplayer (anche se parliamo di un titolo essenzialmente single player), sembra aver convinto davvero tutti (o quasi).

Come già detto, è presto per parlare di successo o meno, ma se il buongiorno si vede dal mattino... Comunque sia, prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.