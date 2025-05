Un messaggio di Ubisoft scatena teorie sul remake di un Assassin's Creed molto amato

Probabilmente si tratta solo di un messaggio scherzoso da parte dei responsabili degli account social di Ubisoft, ma quello riportato qui sotto ha subito scatenato teorie sul possibile remake di un Assassin's Creed molto amato, collegandosi in effetti ad altri indizi precedenti.

Essendoci stato il Memorial Day in USA, d'altra parte, un messaggio del genere basta e avanza a far partire le discussioni in un periodo di stanca, ma il fatto che Ubisoft abbia scelto proprio Assassin's Creed 4: Black Flag come protagonista del simpatico messaggio ha favorito la questione.

Il quarto capitolo ufficiale è di fatto uno dei giochi più amati della serie ed è da anni al centro di voci di corridoio su un suo possibile ritorno in forma di remake o qualcosa del genere, dunque il caso si è sviluppato con estrema facilità.