Yakuza 0 Director's Cut per Switch 2 è già scontato su Amazon: (ri)vivi l'avventura anche in Italiano

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione sulla nuovissima versione di Yakuza 0 per Nintendo Switch 2: si tratta della Director's Cut che subisce uno sconto del 9% e viene venduta alla cifra finale d'acquisto di 49,90€ . Acquistalo direttamente tramite questo link o sfrutta il box prodotto per accedere alla pagina, lo trovi qui giù: Yakuza 0 è il capitolo pilota se vogliamo dell'intera saga che, vede all'attivo, un numero molto ampio di titoli e di spin-off. Si tratta di una delle saghe più nipponiche, in termini di stile e concept che, però, ha avuto un grande successo anche in occidente con dei fan molto affezionati.

Una (quasi) esclusiva temporanea per Switch 2

Yakuza 0 Director's Cut si presenta quasi come un'esclusiva temporanea per la nuovissima console della casa di Kyoto. Si tratta, infatti, di una versione che, attualmente, è disponibile solo su Nintendo Switch 2 e che, con ogni probabilità, arriverà per altre console in futuro. La versione originale, infatti, è già ampiamente disponibile, da anni, per le altre piattaforme.

In questa versione, però, vi sono delle novità che la rendono molto appetibile anche per un pubblico meno esperto e che vuole iniziare a bagnare i piedi nel mare di questa serie. Va segnalata, infatti, la disponibilità dei testi in italiano, elemento che ancora non era presente nella versione base. Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata alla nostra recensione.