Yakuza 0: Director's Cut è protagonista di un trailer in stile televendita

SEGA ha pubblicato un trailer di Yakuza 0: Director's Cut in stile televendita, in cui vengono elencate le tante caratteristiche e i contenuti dell'eccellente prequel, che come sappiamo sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 5 giugno.

Ambientato nel 1988 fra Tokyo e Osaka, il gioco ci metterà al comando di due differenti protagonisti, Kazuma Kiryu e Goro Majima, durante i loro primi anni di attività presso il Clan Tojo. Scopriremo dunque aspetti e retroscena relativi al passato di questi iconici personaggi, in particolare gli eventi che hanno reso Majima quello che è oggi.

In entrambi i casi potremo alternare tre differenti stili di combattimento, che andranno a donare varietà e spettacolarità al gameplay action tipico della serie SEGA, che naturalmente non si farà mancare le classiche attività collaterali in giro per gli scenari.

A farla da padrone sarà tuttavia l'incredibile atmosfera del Giappone di fine anni '80, che farà da sfondo a una delle migliori trame che il franchise abbia mai raccontato, ricca di personaggi di grande spessore e grandi colpi di scena.