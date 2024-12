Sony sigla un'alleanza strategica con Kadokawa e diventa il maggiore azionista

Non si tratta dunque dell' acquisizione proposta da Sony nelle settimane scorse , per quanto comunque questa operazione permetterà alla compagnia di avere maggiore influenza nelle decisioni di Kadokawa, una posizione privilegiata per dare vita a collaborazioni in vari ambiti e, in generale, un partnership di reciproco interesse.

Un'alleanza per espandere le proprietà intellettuali di entrambe le aziende in vari settori, videogiochi inclusi

Per chi non lo sapesse, Kadokawa è un editore giapponese di grandi dimensioni che opera in vari ambiti dell'intrattenimento, dalle opere cartacee e animazione fino ad arrivare ai videogiochi. Si tratta della compagnia madre di software house come FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls) e Spike Chunsoft (Steins;Gate, Danganronpa).

Il logo di Kadokawa

Il comunicato afferma che "Kadokawa e Sony hanno collaborato a diversi progetti in passato e, attraverso questa alleanza di capitale e di business, intendono rafforzare ulteriormente la collaborazione per massimizzare il valore delle IP di entrambe le società a livello globale e facilitare una collaborazione più ampia e profonda, come potenziali investimenti congiunti nel campo dei contenuti, la scoperta congiunta di nuovi creatori e la promozione congiunta di ulteriori mix mediatici delle IP di entrambe le società."

"In futuro, le due società intendono discutere iniziative specifiche per la collaborazione, come ad esempio iniziative per adattare le proprietà intellettuali di Kadokawa in film live-action e fiction televisive a livello globale, coprodurre opere anime, espandere la distribuzione globale delle opere anime di Kadokawa attraverso il Gruppo Sony, espandere ulteriormente la pubblicazione dei giochi di Kadokawa e sviluppare risorse umane per promuovere ed espandere la produzione virtuale."

Hiroki Totoki, COO e CFO di Sony, ha commentato: "Grazie a questa alleanza di capitale e commerciale, diventeremo i maggiori azionisti di Kadokawa, che crea costantemente un'ampia gamma di proprietà intellettuali, tra cui pubblicazioni e libri, come light novel e fumetti, oltre a giochi e anime.

Un duello in Elden Ring

Attualmente il gruppo azionario Kadokawa è posseduto all'8,8% da Kakao Investment, al 6,8% da Tencent, al 4,7% da Masao Kawakami (la singola persona con il numero maggiore di quote e fondatore di DWANGO, società d'intrattenimento parte di Kadokawa), mentre Sony possiede il 2% con circa 2,9 milioni di azioni.

Conclusa l'operazione, Sony avrà circa 12,9 milioni di azioni, superando Kakao Investment, che è l'attuale maggiore azionista con circa 12,5 milioni di azioni. Quest'ultima è una società coreana che negli ultimi quattro anni ha continuato a comprare azioni di Kadokawa, che secondo alcuni temerebbe un'acquisizione ostile e di conseguenza ciò avrebbe favorito le trattative con Sony.