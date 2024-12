iPhone 17 Pro presenterà ancora una disposizione triangolare delle fotocamere

iPhone 17 Pro: una disposizione famigliare per il modulo fotocamere

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dall'informatore Instant Digital all'interno di un post sulla piattaforma Weibo, il layout del modulo fotocamere di iPhone 17 Pro rimarrà invariato rispetto alle precedenti generazioni, mantenendo dunque la forma "triangolare" per i rispettivi sensori, introdotta diversi anni fa con iPhone 11 Pro e mantenuta sui successivi modelli. Si tratterebbe dunque di un deciso retrofront rispetto a quanto previsto dai rumor delle scorse settimane provenienti dalle catene di montaggio cinesi, che indicavano invece una disposizione orizzontale per i sensori del nuovo iPhone 17 Pro.

L'iniziale disposizione orizzontale del modulo fotocamere di iPhone 17 Pro

Nonostante la disposizione triangolare adottata, il design generale di iPhone 17 Pro potrebbe decisamente cambiare rispetto alle precedenti generazioni. In particolare, i modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max presenteranno un modulo rettangolare per le fotocamere realizzato in alluminio, al contrario del vetro utilizzato nel corso delle precedenti generazioni. Al contrario, la porzione inferiore della scocca manterrà il vetro per continuare il supporto alla ricarica wireless. Tra i cambiamenti più importanti in termini di specifiche ricordiamo anche la RAM aumentata per l'occasione a 12 GB, a confronto dei precedenti modelli con 8 GB.