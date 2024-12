Sony ha confermato di voler acquisire Kadokawa, l'azienda proprietaria di FromSoftware. "È vero che abbiamo manifestato l'intenzione di acquisire Kadokawa", ha detto un portavoce della casa giapponese. "Vorremmo però astenerci dal commentare ulteriormente la questione."

Nelle ultime settimane sul fronte di Kadokawa è stato manifestato un chiaro entusiasmo rispetto a questa operazione, che tuttavia non è dato sapere se andrà in porto o meno. Molto probabilmente le trattative sono in corso, dietro le quinte.

Di certo la trasformazione dello studio diretto da Hidetaka Miyazaki in un team di sviluppo first party Sony farebbe la felicità dei possessori di PS5, che potrebbero assicurarsi determinate proprietà intellettuali in esclusiva.