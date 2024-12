Il cosplay di Caitlyn da Xenon_ne è un'interpretazione affascinante dell'agente di Piltover da Arcane

Giunta al termine con la sua seconda stagione appena andata in scena su Netflix, Arcane rimane una fonte d'ispirazione importante per le cosplayer, come dimostra quest'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di Xenon_ne, sebbene l'interpretazione sembri porsi a metà strada fra la serie animata e il gioco di Riot Games a cui è dedicata, League of Legends.

La Caitlyn messa in scena dalla modella è caratterizzata da una uniforme riprodotta in grande stile, veramente nei minimi particolari. La modella riesce a riproporre il complesso vestito in maniera davvero impressionante, con alcuni elementi che risultano anche molto vicini ad artwork emersi per la versione videoludica, facendo dunque da punto intermedio tra le due versioni del personaggio.